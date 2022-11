PAGINEaCOLORI, a Tarquinia domenica laboratorio teatrale per bambini • Terzo Binario News

Fare teatro giocando. A Tarquinia, per il festival “PAGINEaCOLORI”, l’oratorio di Santa Croce, al civico 25 di via Giuseppe Garibaldi, domenica 13 novembre, alle 16,30, accoglierà i bambini tra i 7 e gli 11 anni per il laboratorio diretto dall’operatrice teatrale e musicista Maria Elena Mozzetta.

I piccoli saranno accompagnati nella creazione di una performance con giochi di ruolo collettivi, voce e corpo. Ne uscirà una storia che farà viaggiare e navigare tra e con i venti e volare controvento, se necessario. “Sarà un laboratorio teatrale che consentirà ai bambini di giocare e comunicare usando voce, corpo ed emozioni – afferma la direttrice artistica di “PAGINEaCOLORI” Roberta Angeletti -. Insieme a Maria Elena Mozzetta, storica collaboratrice del festival, i piccoli si cimenteranno con le storie, la lettura teatrale, il movimento creativo e le improvvisazioni, dando vita a una “storia ventosa””.

Le iniziative domenicali sono a numero chiuso (numero massimo di partecipanti 25 per ogni laboratorio) ed è necessaria la prenotazione, inviando una mail a laboratoripagineacolori@gmail.com (specificando nome e cognome del bambino, età e data dell’attività), e il versamento di un contributo di 2 euro al momento della partecipazione. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it.