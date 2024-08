Pablo e Pedro riempiono Piazza Santa Maria: si chiude un grande weekend di eventi a Cerveteri • Terzo Binario News

Tanto pubblico per tutti gli eventi in programma nel finesettimana appena concluso

“Una Piazza Santa Maria gremita di pubblico ha accolto tre grandi appuntamenti dell’Estate Caerite 2024. La magia del balletto con il ‘Lago dei Cigni’, la poliedricità di Tiziana Foschi e Antonio Pisu con lo spettacolo teatrale ‘Faccia un’altra faccia’ e infine la comicità senza confini e senza età di Pablo e Pedro, che hanno regalato risate e divertimento. Grande successo a Cerveteri per il secondo finesettimana di eventi inseriti all’interno dell’offerta culturale estiva, proposte che continueranno anche nei prossimi giorni con spettacoli di teatro, con il grande appuntamento con la musica classica e l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città in Musica e con gli omaggi ai Queen e a Fabrizio De Andrè. Un gradimento alto e importante, che confermano la qualità delle scelte fatte e inserite in cartellone. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino a capienza massima consentiti. Con l’occasione, rivolgo un ringraziamento e i miei complimenti al Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, che anche quest’anno ha allestito un programma di spessore, di qualità e adatto ad un pubblico più vasto possibile”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Abbiamo puntato ad un programma di eventi capace di abbracciare le varie arti, dalla musica al teatro, passando per il balletto e il cabaret – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – gli appuntamenti culturali estivi proseguiranno per l’intero mese di agosto, culminando poi con la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in programma dal 22 al 25 agosto e che come sempre è pronta a catalizzare l’attenzione, a stupire e ad offrire intrattenimento, tradizione e divertimento”.

I prossimi appuntamenti in programma sono fissati per domani, martedì 13 agosto con lo spettacolo teatrale “Marocchinate”, per mercoledì 14 agosto con “Caere Indie”, serata dedicata alle band emergenti del territorio e per la serata di Ferragosto, giovedì 15 agosto, con l’omaggio a Puccini con l’Orchestra delle Cento Città in Musica.