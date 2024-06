Owen e Vincenzino, due età diverse uguale bisogno di una famiglia che li adotti subito subito • Terzo Binario News

Mi presento…. Mi chiamo OWEN e sono a Palermo.. Sono un cucciolo di 3 mesi e sarò una futura taglia medio/grande..sui 30 chili.. Sono stato trovato in montagna , abbandonato , con i miei fratellini, senza cibo né acqua… eravamo disperati.. perché ci hanno tolto dalla nostra mamma e ci hanno buttato via come spazzatura.Vivi per miracolo.. Adesso io sono prontissimo per avere una famiglia che mi voglia tanto bene.. Sono sano, in regola con i vaccini.. Estremamente dolce, vado d’accordo con tutti, anche con i gatti.. Vi chiedo di condividere il mio appello per farlo arrivare dritto al cuore della mia mamma..

*AIUTATEMI PER FAVORE, IO SONO QUI CHE ASPETTO BUONO BUONO*

I contatti per OWEN:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

ROMA!

Vincenzino rischia di tornare in Calabria

Non si trova adozione e ne uno stallo casalingo.

Non abbiamo fondi per sostenere ulteriori spese e trovo assurdo che un

piccolo anzianotto così non possa trovare qualcuno che intenda accudirlo.

Finirà i suoi giorni senza aver mai provato il calore di una vita in

famiglia.

Per info ⁨320 756 0452⁩

Evitiamogli il box, il viaggio in staffetta e lo stress che ne

conseguirebbe!

Condividiamo