Scuola, alla Don Milani di Civitavecchia concluso il progetto "Raccontare" promosso da "Book Faces" • Terzo Binario News

Si è concluso il progetto “Raccontare“, realizzato per i ragazzi e le ragazze della Don Milani grazie alla collaborazione tra le istituzioni e la Book Faces.

Nella scuola Don Lorenzo Milani l’associazione culturale Book Faces ha promosso la scrittura creativa e la letteratura coinvolgendo quattro classi della scuola secondaria di primo grado.

Il Presidente Marco Salomone e il socio onorario Anthony Caruana hanno trovato sostegno e cooperazione nelle intenzioni e desideri della dirigente scolastica Laura Superchi, della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e degli insegnanti Francesca Firicano, Ausilia Gulino, Maria Luca e Giuseppe Passarello.

L’obiettivo era stimolare i giovani ragazzi e ragazze ad esprimere se stessi entrando in contatto con le proprie emozioni e acquisire nuove competenze creative nella scrittura.

Tutti gli alunni e tutte le alunne hanno realizzato dei racconti che sono stati inseriti in un’antologia pubblicata da Bertoni Editore, che ne ha donata una ad ogni alunno, e anche agli enti promotori del progetto e alla biblioteca dell’istituto comprensivo e a quella comunale.

“Per la prima volta la Book Faces è entrata nel mondo scolastico ed è stata un’occasione importante per permettere a tanti scrittori in erba di sognare e di scoprire il meraviglioso mondo della letteratura – afferma con orgoglio il Presidente Marco Salomone- Raccontare è solo il primo progetto che l’associazione Book Faces ha voluto portare nelle scuole. Il desiderio è infatti quello di ripetere l’esperienza contando sulla preziosa sinergia con gli istituti d’istruzione di Civitavecchia e del nostro socio Anthony Caruana che contribuisce alle attività dell’associazione sempre in prima linea e con la massima professionalità. Un sincero ringraziamento alla dirigente Superchi, alla Presidente Sarracco e a tutti gli insegnanti. Ma soprattutto ai ragazzi che ci hanno fatto sognare con le loro parole.”