Otto quintali di alimenti sequestrati dai Nas di Roma • Terzo Binario News

Quattro attività chiuse a Torpignattara: gravi situazioni igienico-sanitarie

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nas di Roma, hanno intensificato le attività ispettive presso ristoranti e bar presenti nelle principali piazze caratterizzate dalla maggior affluenza di turisti (Pantheon, Piazza Navona e vie limitrofe).

I militari del Nas, affiancati dal personale delle Asl, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, ma anche magazzini abusivamente trasformati in

laboratori. Gravi situazioni igienico sanitarie sono state riscontrate presso quattro ristoranti della zona di Torpignattara che hanno comportato l’immediata chiusura delle attività.

Inoltre, in un deposito di alimenti etnici sono stati sequestrati 440 confezioni di

alimenti vari sulle quali era stata modificata la data di scadenza. Il titolare del magazzino è stato deferito all’autorità giudiziaria per frode in commercio.

A seguito dei controlli, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 30mila euro, sequestrati circa 8 quintali di alimenti per un valore che ammonta a circa 32.500 euro.

Il valore delle attività di ristorazione per le quali è stata disposta l’immediata chiusura è di circa 2,5 milioni di euro.