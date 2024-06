Origano al nord, Sally al Sud: entrambi cercano una famiglia che li ami • Terzo Binario News

Origano al nord, Sally al Sud: entrambi cercano una famiglia che li ami

ORIGANO volpinetto fulvo di taglia medio/piccola nato 7.5.2019

è stato accalappiato a Burago di Molgora MB .

ORIGANO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

ADOZIONE DEL CUORE:

SALLY, 11 ANNI, 10 KG, VIVE DA ANNI CHIUSA IN UN BOX DI CEMENTO SENZA MAI USCIRE. SALLY SORRIDE , L’HA SEMPRE FATTO, ANCHE DOPO IL SUO ABBANDONO IN CANILE Si trova in prov. di Matera

Rif. Patrizia 331 4369991

SALLY ha 11 anni, pesa 10kg…

Si trova nel canile di Ferrandina…i poveri cani come lei non entrano in un canile, entrano in una sorte di purgatorio..qui i cani vengono semplicemente “dimenticati”, per loro non c’è nulla : niente cucce, nè bancali, dormono sul nudo cemento.

Non escono MAI dal box, sono in box con tanti altri cani, o dormono aspettando che questo supplizio senza aver commesso colpe finisca, o si mordono tra loro solo per sentirsi vivi.

SALLY avra’ vissuto sicuramente in famiglia, poi chissà come e perchè è finita in canile..eppure nel suo sguardo c’è tutta la dolcezza e la bonta’ del suo carattere..

Vorremmo tirarla fuori da lì, vorremmo che Sally potesse vivere, non morire lentamente..se volete adottare per dare un senso alla loro vita, potreste adottare SALLY, buonissima con gli umani e con i suoi simili, lei spera di ritrovare una casa per gli ultimi anni della sua vita, infatti quando vede qualcuno scodinzola ancora piena di speranza…Se guarderete i suoi occhi non la dimenticherete piu’

E’ piccola, ormai anziana, pesa solo 10 Kg.. Sally non può continuare a vivere chiusa in un box, da sola, sul freddo e duro cemento, nell’umidità, senza nessun contatto con l’erba, senza amore .

Il suo posto è in una casa, coccolata, amata, su un morbido cuscino, con passeggiate nel verde e tanto amore.

I suoi sorrisi, pieni di una gioiosa gratitudine, allora illumineranno il cuore di chi la salverà.Potrà salire al centro nord con una staffetta

roberta.pe9@gmail.com