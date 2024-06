Beneficenza e solidarietà a Civitavecchia, un successo la cena al Centro "Il Ponte" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il grande salone della palazzina di via Veneto pieno di tavoli apparecchiati: la serata di beneficenza “Stare insieme” de “Il Ponte”, organizzata per venerdì sera, è stata decisamente un successo, con ben oltre 200 persone che hanno aderito all’invito del presidente Pietro Messina.

La serata prevedeva cena ed estrazione della lotteria che permetteva di vincere i quadri esposti nel giardino, offerti dai pittori L. Galeotti, E. La Rosa, I. Pergolesi, G. Pucilli, R. Ranaldi, Jessica Art, S. Sanucci, O. Santucci e G. Lomazzi.

E’ cominciata col saluto da parte del presidente avvocato Messina il quale ha ricordato il pensiero di Don Picchi che ha ispirato don Egidio Smacchia nella realizzazione del suo progetto che ha portato alla creazione de “Il Ponte”.

Poi è stata la volta della cena, cucinata dai ragazzi della comunità sotto la guida esperta del cuoco (volontario e amico de “Il Ponte”) Vincenzo Pasquinelli che per una sera ha lasciato i fornelli del suo ristorante “La Valle del Burano” di Vetralla. Un menù semplice ed ottimo, rigorosamente alcool free, concluso da una gustosa crostata. A servire ai tavoli gli stessi giovani ospiti della Comunità, mentre le mamme del progetto “Coccinella” hanno regalato a tutti i presenti degli originali segnalibri realizzati a mano.

Tra il primo e il secondo si è tenuta la prima parte dell’estrazione della lotteria per assegnare alcuni dei quadri in palio, gli altri numeri vincenti saranno resi noti in seguito.

Il ricavato della sottoscrizione, come pure quello della cena, sarà destinato al Progetto di Formazione “Il mio futuro” che mira a creare borse lavoro da tremila euro e borse di studio da mille euro per aiutare gli ospiti della Comunità e della Coccinella a inserirsi nella società una volta percorsi tutti i vari step del lungo e articolato programma di recupero.

Per rimpinguare i fondi pubblici che arrivano al Centro come rette per ciascun ospite, naturalmente si può anche donare attraverso il 5Xmille al codice fiscale 91041400580.

Ad aderire all’invito dei ragazzi, degli operatori e dei volontari de “Il Ponte”, tramite l’organizzazione di Bibì Marasà, venerdì sono stati praticamente tutti gli insegnanti che si offrono per aiutare i ragazzi a ultimare gli studi abbandonati a cuasa dei loro problemi di dipendenza. Poi c’era la presidente Gabriella Sarracco con altri esponenti della Fondazione Cariciv, da sempre vicina a “Il Ponte”, folte rappresentanze del Lions Club locali, e alcuni politici, in primis l’on. Alessandro Battilocchio, l’assessore Zaccheo per il Comune di Civitavecchia, mentre per l’amministrazione di Allumiere c’era il sindaco Luigi Landi e per quella di Tolfa l’assessore Alessandro Tagliani. Sempre presente e applaudito Don Franco, mentre una tavolo era riservato ai parenti di don Egidio Smacchia.