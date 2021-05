Orgoglio Cittadino: "A Santa Marinella una sola colonnina funzionante" - Terzo Binario News

“Il 16 novembre 2021 il Sindaco Pietro Tidei festeggia e proclama sugli organi di stampa l’avvenuto accordo con Enel X che dà il via all’installazione di colonnine elettriche nel nostro Comune. Poi silenzio per mesi : del resto c’è il covid.

Il 3 marzo 2021 finalmente viene inaugurata la prima di una serie di 12 colonnine elettriche. Ricordiamo le dichiarazioni del Sindaco: “Santa Marinella e Santa Severa – commentano il sindaco Tidei e l’assessore Minghella – saranno tra le prime cittadine del Lazio ad essere dotate di un numero così alto di stazioni di ricarica per veicoli ecologici, e questo sarà un ulteriore valore aggiunto anche durante il periodo estivo e di massima affluenza di turisti sul territorio”.

Peccato che alla data odierna quella colonnina inaugurata sia l’unica funzionante.

L’associazione Orgoglio Cittadino, tramite il suo Presidente Emidio Mancini, interviene chiedendo informazioni su questo ennesimo taglio di un nastro dietro il quale si nasconde il nulla: è colpa dell’amministrazione precedente, c’è il dissesto e per questo non è possibile dire nel periodo estivo di quale anno le colonnine saranno operative?

Perché ad oggi siamo ancora in alto mare.

Le colonnine sono dei bellissimi totem ricoperti di sacchi neri che imbruttiscono la cittadina, già fortemente provata da strade dissestate, segnaletica stradale assente, ed edifici fatiscenti ( ex cementificio, piscina comunale abbandonata). Alcune non hanno i sacchi neri, ma non sono attive.

Vogliamo inoltre ricordare l’inaugurazione in pompa magna delle biciclette elettriche a Santa Severa nel luglio scorso? Ad oggi non c’è traccia né dei veicoli a due ruote, né degli stalli di ricarica.

A questo punto è lecito chiedersi cosa si celi sotto i sacchi neri che ricoprono le ipotetiche colonnine. Aspettiamo l’ennesima inaugurazione per scoprirlo”.

