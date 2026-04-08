Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, V, VI, VII, XI (sabato 11), del Municipio VIII (sia sabato 11 sia domenica 12) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 11 aprile che in quella di domenica 12 aprile.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 10 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 11 APRILE 2026

Municipio III: la sede di Via Fracchia, 45 sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 8 alle 16

Municipio V: la sede di Via Torre Annunziata n.1 sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 8.30 alle 15

Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 8.00 alle 16.30

Municipio VII: le sedi di Piazza Cinecittà e di via Fortifiocca 71 saranno aperte sabato 11 aprile dalle ore 8.30 alle 16

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50, sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 8.30 alle 15.30

Municipio XI: la sede di Via Portuense, 579, sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 8 alle 14

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI APERTI DOMENICA 12 APRILE 2026

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50, sarà aperta domenica 12 aprile dalle ore 8.30 alle 15.30

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 11 E DOMENICA 12 APRILE 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 11 aprile dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 12 aprile dalle 8.30 alle 12.30.