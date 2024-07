Ondata di calore nel weekend, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Giunta nota dalla Direzione Regionale di Protezione Civile” • Terzo Binario News

“Da oggi e per i prossimi giorni sul nostro territorio è prevista una fortissima ondata di calore. Pertanto la “Direzione Regionale Emergenza” della Protezione Civile ha diffuso una nota di allerta per i Comuni e in generale per la cittadinanza per fronteggiare nel migliore dei modi possibili rischi derivanti dalle temperature elevate e torride di questi giorni”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Con temperature simili, le maggiori attenzioni oltre che per la salute della cittadinanza, alla quale si raccomanda di osservare le consuete ma fondamentali regole del periodo, come ad esempio quelle di non uscire nelle ore più calde del giorno o di adottare uno stile di vita salutare, sono rivolte al territorio in generale e al possibile rischio di propagazione di incendi boschivi – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nonostante nella quasi totalità dei casi questi siano purtroppo di origine dolosa, e dunque difficilmente preventivabili, è ugualmente fondamentale che tutti i cittadini, ed in particolar modo i proprietari di appezzamenti di terreno, seguano alcuni accorgimenti, tutti già previsti all’interno dell’ordinanza antincendio che pubblichiamo annualmente. Manutenere costantemente i terreni di proprietà, mettere in sicurezza e rimuovere materiali di risulta e bagnare quanto più possibile i terreni, sarà importantissimo nelle azioni di prevenzione agli incendi”.

“Sempre a tutti i proprietari di terreni – prosegue il Sindaco – ci tengo a ricordare quanto espresso all’interno dell’Ordinanza Sindacale contro gli incendi boschivi. È fatto assoluto divieto durante l’intero periodo estivo, bruciare i residui di verde e sterpaglie all’interno della propria proprietà. Repentini cambi di vento e le condizioni climatiche attuali infatti, potrebbero rendere le fiamme incontrollabili e causare conseguentemente incendi estremamente gravi. In queste ultime settimane di luglio più di un incendio è divampato proprio per la violazione dell’ordinanza, comportando per il trasgressore provvedimenti da parte della Polizia Locale. Invito dunque tutti ad attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto, per la tutela del territorio e di se stessi”.

“Mi appello inoltre a tutta la collettività a farsi sentinelle del territorio – aggiunge il Sindaco di Cerveteri – nel caso in cui avvistassero principi di incendi, fiamme libere o situazioni di pericolo, devono immediatamente avvisare le autorità e i numeri di emergenza. Per quanto riguarda Cerveteri, possono chiamare oltre che il 112, ovvero il Numero Unico delle Emergenze, anche la nostra Polizia Locale al numero 069942586 e il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0687165164”