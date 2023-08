Oliver, da mesi aspetta chi lo porti via dal canile • Terzo Binario News

Questo è l’ultimo appello. Sono mesi che ci provo e sono stufa. Volete

solo i cuccioli di 2 mesi e lui dovrà marcire in un maledetto box.

NEMMENO SI SONO PRESENTATI AL RITIRO IN STAFFETTA ED HA FATTO UN VIAGGIO A VUOTO.. DA CANILE A CANILE. AVEVA 50 GIORNI ED È STATO SOLO ILLUSO IN 7 MESI

COSA DOBBIAMO FARE PER VDERLO A CASA? .. OLIVER VIENE DALLA CALABRIA (Come potete vedere dalle foto, aveva 50 giorni quando è stato salvato da

morte certa in strada ).

HA VISSUTO SOLO IN CANILE ED UN RECINTO OLIVER, MIX LABRADOR.

OGNI CONDIVISIONE PUÒ SARVARLO DALLA RECLUSIONE A VITA.

8 mesi

Futura taglia media

Microchippato e vaccinato



Compatibile con cani e persone, è a ROMA in rifugio.

ADOZIONE CENTRO E NORD ITALIA

Per info mandare messaggio di presentazione whatsapp

Emy 351 7888397

@salvaunamicoitalia

