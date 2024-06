Oggi gara decisiva per la promozione in C della Volley Ladispoli • Terzo Binario News

“Per la Volley Ladispoli inizia oggi, Sabato 1° Giugno, una tre giorni di gare molto importanti, definiamole pure … decisive per una valutazione complessiva della sua intera Stagione Agonistica, comunque positiva.

Oggi, sicuramente l’appuntamento più importante, più atteso, dal verdetto incerto; infatti al PalaPanzani, alle ore 19, i ragazzi della serie D scenderanno in campo per tentare un nuovo salto di categoria, la promozione in Serie C, la massima serie Regionale.

L’ultimo ostacolo sarà rappresentato dall’agguerrita formazione dell’Albano-Velletri. Entrambe le squadre hanno battuto il PQP Volley Ostia nelle prime due gare dei Play Off ed ora sono pronte a darsi battaglia proprio al PalaPanzani nell’ultimo atto di questo splendido campionato portato avanti con grande regolarità da entrambe le squadre nei due diversi gironi.

Il Ladispoli non aveva questo tra gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione essendosi presentata come una neo promossa ai nastri di partenza, ma a detta del suo presidente poteva essere un obiettivo possibile e così è stato. Tra le caratteristiche importanti della rappresentativa di Ladispoli c’è anche da sottolineare come la squadra abbia giocato con il marchio “squadra giovane” perché costituita interamente da un gruppo di atleti Under 19 ed un solo fuori quota.

Domani, invece, Domenica 2 Giugno, alle ore 18.00, sempre al PalaPanzani, sarà la volta dell’Under 14 Femminile che disputerà la gara di ritorno della semifinale di categoria. Il risultato della gara di andata, a suo favore per 3 set a 1, la porrà nella condizione di essere squadra favorita per la qualificazione alla Finale dell’8 Giugno, ma la obbliga anche a fare molta attenzione ad un avversario molto insidioso ed ostico, il Sever Volley&Sport.

A concludere le gare del trittico, Lunedì 3 Giugno, sempre al PalaPanzani, ore 19.30, scenderà in campo anche la rappresentativa Under 13 Femminile per la gara di ritorno della semifinale di categoria. La gara di andata purtroppo si è conclusa con la vittoria del KKEur per 3 set a zero. La speranza di raggiungere anche questa finale, naturalmente, è tenue, ma la volontà delle ragazze di Ladispoli di non mollare è ancora alta. … Comunque ragazzi e ragazze per voi, di tutto cuore, un grosso in bocca al lupo e soprattutto buon divertimento !