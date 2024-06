Incidente sulla via del Mare: tre auto coinvolte, ci sono dei feriti • Terzo Binario News

Incidente sulla via del Mare. Tre le vetture coinvolte: ci sono anche dei feriti, uno dei quali, un 78enne, trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Un 50enne, invece, è stato soccorso in codice giallo al Campus Biomedico. Un’altra persona, sempre in codice giallo, è finita al Grassi di Ostia. Questo quanto avvenuto ieri, 31 maggio, alle 17,45.

Secondo le prime informazioni raccolte le auto interessate dal sinistro stradale sono una Alfa Romeo Giulietta, una Mercedes e una Nissan Micra. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo X Mare. La strada, successivamente, è risultata chiusa in maniera momentanea, per consentire gli accertamenti del caso.

Foto Gruppo Facebook Ostia Informa