Nuovi attraversamenti pedonali a Santa Marinella, iniziano i lavori • Terzo Binario News

Ad annunciarli il Sindaco Pietro Tidei

Pronto a partire nei prossimi giorni l’intervento di rifacimento degli attraversamenti pedonali.

“Voglio sottolineare ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il territorio e le istanze dei cittadini.

L’impegno intrapreso è indice di coerenza e serietà nell’affrontare la problematica sulla sicurezza stradale, come dimostrano gli interventi che la Polizia Locale sta attuando sull’intero territorio cittadino a salvaguardia e tutela della sicurezza stradale e come dimostra anche l’installazione di video sorveglianza Targa System, per monitorare il traffico veicolare.

A fine luglio inoltre è previsto l’avvio del nuovo impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, con la sostituzione di oltre tre mila centri luminosi ad opera di Consip Enel X.

La nostra priorità è la sicurezza delle persone e dei pedoni, per i quali le tutele non sono mai troppe, e più in generale per tutti i cittadini che si muovono sulle nostre strade”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Dopo l’approvazione in Giunta nello scorso marzo, il bando di gara e il conseguente affidamento dei lavori, a giorni partirà il rifacimento della segnaletica orizzontale che interesserà l’arteria cittadina più importante, cioè la Via Aurelia, ma anche altre vie del territorio già individuate dagli uffici tecnici.

“Come già affermato dal Sindaco, abbiamo la necessità di migliorare la sicurezza stradale. Ci concentreremo principalmente sugli attraversamenti pedonali in quelle zone dove registriamo un maggiore afflusso di veicoli e persone.

E’ bene precisare che si tratta di un intervento nell’ambito del normale ripasso della segnaletica orizzontale previsto come manutenzione ordinaria.”, ha precisato l’Assessore Amanati.

La ditta incaricata procederà con interventi per ridipingere le strisce e gli attraversamenti pedonali e in parallelo intervengono con il rifacimento degli stop e delle linee di mezzeria lungo le strade di gran parte del territorio cittadino.

“Immagine di repertorio” – la redazione