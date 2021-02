Nuova Commissione Regionale per l’Artigianato,Armando Mangeri (CNA Viterbo e Civitavecchia): “Subito al lavoro per contribuire alla ripresa” - Terzo Binario News

“Subito al lavoro, perché bisogna aiutare le imprese a superare la crisi determinata dall’emergenza epidemiologica e a rafforzarsi. E alla CRA è assegnato un ruolo di supporto alla Regione nella programmazione e nelle scelte volte alla promozione e alla crescita di competitività del comparto”. Così Armando Mangeri, componente della nuova Commissione Regionale per l’Artigianato in qualità di esperto, su indicazione della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

L’organo amministrativo, in cui siedono otto esperti (cinque sono designati dalle associazioni di categoria più rappresentative, gli altri tre dal presidente della Regione, da Unioncamere Lazio e dall’Inps), si è insediato questa mattina e ha eletto presidente Enza Bufacchi, direttrice della CNA di Rieti. La riunione, presieduta da Tiziana Petucci, che è a capo della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, si è svolta online.

La CRA resta in carica cinque anni (la precedente era stata nominata nel 2015). Collabora con la Regione, esprimendosi sulle proposte per lo sviluppo e sulla legislazione in materia di artigianato; propone iniziative per la tutela e l’innovazione dei mestieri; svolge una funzione importante per la valorizzazione dell’artigianato artistico (è affidata alla CRA, per esempio, l’attribuzione della qualifica di maestro artigiano); decide sui ricorsi contro i provvedimenti adottati a livello territoriale riguardo a iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’Albo delle Imprese Artigiane. E’ altresì chiamata a un’attività di studio e di informazione.

Compiti delicati, dunque, in una regione in cui l’artigianato, con le circa 96.300 imprese iscritte nell’Albo, ha un peso rilevante.

La CNA di Viterbo e Civitavecchia rivolge alla neopresidente e ai componenti della Commissione l’augurio di buon lavoro.