Nunzi sui saldi: "Incidono per un terzo, sono determinanti per le aziende" • Terzo Binario News

“I saldi incidono nei bilanci annuali delle imprese per circa il 30%.

Quindi sono determinanti per la sopravvivenza delle aziende, e con una desertificazione in corso se ne comprende ancora di più l’importanza per il commercio cittadino.

Eventi,feste,notti bianche , parcheggi gratuiti ,aumentano i flussi dei cittadini nelle zone dei saldi.

Spesso però avviene che tra vendite promozionali,pre saldi, offerte social, le date fissate dalla legge vengano aggirate.

Secondo alcuni dati pubblicati sono circa 700 milioni gli acquisti prima della data ufficiale, e circa sei milioni e mezzo di persone ( dati Confesercenti) hanno già acquistato con prezzi scontati.

In un far west di promozioni come sono i social ,forse non sarebbe meglio rivedere le norme relative ai saldi,ormai dal profumo novecentesco per assicurare a tutti,imprese e consumatori condizioni paritarie ed uguali.

Se a ciò si aggiunge il dato istat relativo al calo della fiducia dei consumatori ,nel mese di giugno,e il clima infernale,è necessario attenzione e supporto e promozione per questo inizio di saldi estivi”.

Tullio Nunzi