Nunzi: "A Civitavecchia vanno scomposti i numeri e capiti gli andamenti della crisi" • Terzo Binario News

“Secondo una indagine dell’Ente bilaterale del turismo del Lazio insieme all’Università Roma Tre, nella regione Lazio, 27 imprese ogni giorno abbassano le serrande.

Infatti il numero delle imprese attive nella regione è sceso da 271.844 a 261.704 con un calo di 10.140, pari al 5,1% in meno, rispetto al 2021.

Ovviamente tra i settori più colpiti ci sono commercio al dettaglio, e commercio all’ingrosso, e la provincia di Roma ha i numeri più negativi.

Le imprese infatti, sono a rischio default, in quanto più fragili; fragilità che il Covid e la crisi energetica hanno contribuito a sviluppare.

Sarebbe utile scomporre i dati della provincia di Roma e capire l’andamento delle imprese di Civitavecchia.

Andamento che almeno tra i cartelli “affittasi”e “vendesi “presenti anche nelle vie centrali,non sembra esaltante; lo stesso mercato di piazza Regina Margherita, tra degrado, banchi vuoti, rivela oggettive difficoltà.

Se a ciò si aggiunge che una delle motivazioni indicate, da diverse ricerche, dei turisti in Italia sono gli acquisti e lo shopping,conoscere i numeri ,aperture e chiusure e l’andamento delle varie tipologie ,non solo sarebbe utilissimo,ma doveroso.

Certo Civitavecchia ed il suo territorio non hanno veste di provincia ma comprendono un porto con sbarchi che raggiungono i tre milioni di persone, sono sede della CCIAA e nel passato si era quantificata la spesa dei croceristi in città superiore agli 80 milioni annuali.

Numeri che dovrebbero spingere assessori commercio e turismo (ma non sarebbe meglio in un prossimo rimpasto unificarli) e associazioni di categoria ad avere una visione più chiara e più scomposta ed analitica dei numeri della crisi, per interventi mirati e forse un po’ più veloci.

Ma si sa ,anche se ormai si tratta di frase fatta e un po’ retorica, che i tempi della politica siano diversi da quelli dell’impresa”.

Tullio Nunzi