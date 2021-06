Roma allagata. Qualche ora di pioggia battente sulla Capitale ed è scattata la paralisi della città.

https://business.facebook.com/TerzoBinario.itNews/videos/947491252714955/

In particolare nel video si vede come su corso Francia l’acqua non defluisca sommergendo auto e scooter.

Persino un bus è rimasto bloccato e di disagi se ne segnalano fino sul Raccordo.