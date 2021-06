Incidente in via Laurentina: tre mezzi coinvolti, donna elitrasportata al San Camillo - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Laurentina, all’altezza del chilometro 20,980, ai limite del confine del Comune di Roma. L’episodio è avvenuto alle 16,30 di martedì 8 giugno. Nello scontro – le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre mezzi. Una donna alla guida di una Daewoo Matiz, una 42enne nata a Romania, è stata trasportata al San Camillo con l’eliambulanza. Non si conoscono ancora le condizioni della persona ferita.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale del Gruppo IX Eur , per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo necessario a consentire i rilievi.

In ausilio sopraggiunte altre due pattuglie dei caschi bianchi per agevolare circolazione veicolare.

🔴❗ #Roma Zona Selvotta #Incidente – Via Laurentina tra via dei Castelli Romani e via Strmpelli



⛔ strada chiusa al Km 21 – 🚗🚗 CODE in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 8, 2021