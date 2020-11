Notte di fuoco nel Municipio III: Ducato e cassonetto distrutti dalle fiamme, danneggiati Suv e un Ford Transit - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Notte di fuoco nel Municipio III. Un Ducato utilizzato per lo sgombero delle cantine (in via Cavriglia) e un cassonetto (in via Suvereto) sono stati distrutti dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia (con il personale della Scientifica e del III Distretto Fidene-Serpentara) è avvenuto intorno alle 21,30 di domenica 29 novembre.

Altri due roghi sono stati registrati in via dei Prati Fiscali e in via Luce D’Eramo: nel primo è rimasto parzialmente danneggiato un Ford Transit, nel secondo un Suv. Tutti i proprietari dei veicoli hanno riferito di non aver ricevuto minacce.

Indagini in corso.

Foto Facebook Reporter Montesacro