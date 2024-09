Nonna Cloe va salvata presto presto • Terzo Binario News

Nonna Cloe non ha più tanto tempo…..ha circa 15 anni taglia contenuta, ha visto i suoi compagni di box spegnersi lentamente e con l’ultimo è stata una tragedia piangeva continuamente……poi ha trovato una compagnia in una canina anziana che si è spenta anche lei pochi giorni fa…

Nonna Cloe non vuole stare sola, piange e si dispera se non troverà presto una famiglia morirà di crepacuore…

Si trova in prov di Caserta adottabile in regione o centro o nord Italia dopo controlli preaffido si affida cippata vaccinata e sterilizzata per info 3485621159 mail canile.smcv@gmail.com***