Civitavecchia, Adiciv: "Sport in piazza conferma che l'attività fisica combatte il diabete" • Terzo Binario News

Ecco il commento dell’attività svolta dall’Adiciv, Associazione diabetici Civitavecchia, nelle parole del presidente Sandro Luciani.

“Prima di esprimere considerazioni di merito sui risultatati ottenuti dallo screening per la valutazione deldiabete effettuati nel corso della manifestazione “Settembre Sport…in piazza” lo scorso sabato 14, ci preme sottolineare come le sinergie tra Enti Pubblici (Comune di Civitavecchia,ASLRM4) e le associazioni Sportive e di Volontariato rivolte alla salute dei cittadini siano in grado, tra l’altro, di diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione, infatti, l’aver registrato,in sole tre ore 54 persone che hanno completato il percorso a partire dalla rilevazione dei parametri vitali per terminare con lo screening, conferma la bontà della strada intrapresa.

Dalla valutazione dei dati si evince come il contesto prevalentemente sportivo ci ha fatto registrare un dato molto importante che è quello di non aver riscontrato personecon rischio molto alto.

Ciò consente di affermare quanto sia vero che l’attività fisica per la salute in generale e in particolare per il diabete fino al punto di aumentare del 30% l’efficacia dei farmaci specifici infatti è stato più che opportuno inserire in Costituzione, appena un anno fa, il Diritto alla Attività Sportiva”.

Di seguito si riportano i dati analitici riscontrati: le persone che si sono sottoposte allo screening sono state 54 dicui 20 uomini e34 donne e la valutazione del rischio diabete è stata percentualmente la seguente:

Uomini

Rischio Basso 60%

Rischio Medio 20%

Rischio Alto 20%

Rischio molto Alto 0%

Donne

Rischio Basso 44,12%

Rischio Medio 44,12%

Rischio Alto 11,76

Rischio molto Alto 0%