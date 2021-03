Niente cani a Torre Flavia: l'appello dalla Palude per proteggere i nidi - Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri sta emanando l’Ordinanza che vieta il transito dei cani da aprile a luglio a Torre Flavia (lato Campo di mare). Il Comune di Ladispoli ha in vigore una Ordinanza che vieta i cani a Torre Flavia tutto l’anno.

Quindi: da aprile a luglio su tutta la spiaggia (e tutto il territorio del Parco) è severamente vietato il transito dei cani (anche con il guinzaglio).

I cani costituiscono un problema enorme per gli uccelli selvatici, soprattutto quelli che nidificano sulle dune (Corriere piccolo e Fratino). Possono predare uova e pulcini. Anche i cani piu’ mansueti possono portare alla fuga questi uccelli che li vedono come predatori.

L’impatto e’ pesantissimo e rischia di compromettere le nostre azioni a tutela dei nidi!

Ogni anno i cani predano uova e piccoli: si tratta di specie in pericolo di estinzione e non e’ possibile che un animale di compagnia (che ha cibo e dimora continue e sicure), renda impossibile la sopravvivenza di una specie selvatica migratrice e in via di estinzione.