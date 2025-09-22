Niente acqua a Ladispoli, mercoledì nuova interruzione • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Ladispoli, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025.
Di conseguenza, si potranno verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in tutti i quartieri ad esclusione della zona Olmetto-Monteroni.
Pertanto, nella giornata di mercoledì 24 settembre, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici rimarranno chiusi.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nelle seguenti vie:
-Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – Via Aurelia Km 41.5
-Comune di Ladispoli – Piazza G. Falcone
-Centro dialisi – Via Aldo Moro civ. 32
-Eni Station – Via Palo Laziale civ. 8
-RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km41300.
Tenuto conto che il nostro sistema idrico dispone di una propria riserva, l’effettiva mancanza di acqua si potrà avvertire dalle ore 8.00 di mercoledì 24, fino alle ore 8.00 di giovedì 25.
Si invitano tutti i cittadini e le attività produttive a fare una scorta, idonea ai propri bisogni, nei giorni precedenti.