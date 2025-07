Nel weekend arriva la "Meraviglia" di "Tolfarte 2025" • Terzo Binario News

Presentata stamattina alla Fondazione Cariciv la 21esima edizione del Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico che si tiene 1, 2 e 3 agosto

di Cristiana Vallarino

Conferenza stampa decisamente affollata, stamattina nella sala della Fondazione Cariciv, a Civitavecchia, per la presentazione della 21esima edizione del Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico, che si terrò 1, 2 e 3 agosto nel paese collinare.

Oltre ai padroni di casa – la presidente onoraria Gabriella Sarracco, il presidente Gaetano Starace e, per il cda della Fondazione, Domenico Nastasi – c’erano la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la presidente dell’Aps Tolfarte Francesca Ciaralli, il direttore artistico Claudio Coticoni e ancora, per la sezione letteraria la scrittrice Caterina Battiloccchio (tra i fondatori della manfestazione) e Giordano Iacomelli, in rappresentanza di “Tolfa Gialli&Noir”.

Per la Pro Loco Tolfa, Gianmarco Canestrari, e per “La Casa nel bosco” Giorgio Conti: le due associazioni quest’anno proporranno il trekking urbano, mentre per la parte artistica c’era Simona Sarti, del sodalizio Desart2. Al tavolo naturalmente rappresentanti dei media locali, nonché di Radio Vaticana. A tenere le fila dell’incontro la storica addetta stampa del Festival, Fiorenza Gherardi.

Tutti gli interventi hanno evidenziato l’importanza ormai acquisita dalla manifestazione. “La migliore di tutto questo nostro ampio territorio, fortemente attesa da tutti,– ha detto Sarracco – partita com una 500 è ora una Ferrari, una macchina a cui la Fondazione è felice di fornire il carburante e di cui l’amministrazione comunale, attuale e prcedenti, e i suoi creatori ed organizzatori, devono essere orgogliosi”. Da Starace un augurio e una speranza, oltre all’assicurazione che la Fondazione garantirà sempre il suo supporto: “che il Festival diventi dei Tre Mondi”.

“Il Festival porta a Tolfa uno spirito tutto suo – le parole della prima cittadina -, educa al bello e così facendo educa alla cultura, alla, pace e alla soidarietà. E in contemporanea fa scoprire o rigenera spazi del paese poco conosciuti o frequentati, E tutto grazie al coraggio e alla caparbietà di chi la manifestazione l’ha pensata e da oltre un ventiennia continua a portrl avanti, non senza difficoltà”.

Dalla Ciaralli è arrivata poi la conferma che Tolfarte ha ricevuto dal Ministero della Cultura il riconoscimento come uno dei tre festival di spettacoli dal vivo migliori d’Itslia. Il che ha anche un rientro enonmico. “Era un obiettivo che inseguiano da tempo – ha spiegato – finalmente abbiamo partecipato al bando e lo abbiamo raggiunto”. Ciaralli ha poi ricordato che il tema di quest’anno è la “Meraviglia”. A cominciare da quella dei più piccoli, a cui saranno proposti giochi e divertimenti molto originali, mentre Coticoni ha evidenziato l’importanza degli artisti che anche stavolta affolleranno il centro tolfetano. Non mancheranno tantissimi giovani, diversi pure di Civitavecchia. “Sono artisti IN strada – ha tenuto a puntualizzare – non di strada… Tutti di eccelsa qualità a cominciare dai Sonics, che esguiranno venerdì lo spettcolo di danza area d’apertura, in piazza Vittorio Veneto, per chiudere coi Black Blues Brothers con le acrobazie all’anfiteatro della villa comunale domenica. Questi sono gli unici due eventi a paganento: il riconoscimento del Ministero ci impone di averne alcuni con biglietti, che però saranno sempre a prezzi molto contenuti: stavolta 5 euro”.

Iacomelli e Battilocchio hanno annunciato i due appuntamenti con i libri e i loro autori, ospitati nel cortile del restaurato Palazzaccio, in collaborazione con Newland e Ottantunocento e il gruppo di lettura InChiostro e la presenza come moderatrice dalla scrttrice Gaja Cenciarelli. Sabato pomeriggio si parlerà de “La strada di casa” di Melania Petriello e poi, con momenti di spettacolo e musica a firma di Gino Saladini, dell’opera di uno scrittore “nostrano” Anthony Caruana. Domenica l’ospite sarò l’esordiente Sofia Assante con “La mia ultima storia per te”.

Il trekking urbano – hanno spiegato Canestrari e Conti – accompagnerà i visitatori alla scoperta di luoghi dove vivere la meraviglia, con la presenza di alcuni figuranti che ne racconteranno la storia.

Sul fronte dell’arte – che comunque sarà ampiamente rappresentata da opere di nomi provenienti da tutto il mondo, collocate in giro per il centro o nei palazzi – la Sarti ha spiegato che le installazioni di Desart2 saranno ispirate a una triplice esortazione alla Pace e sarà possibile “lasciare in una apposita cassetta biglietti con scritta la propria idea di pace”. Quei biglietti saranno poi esposti a settembre in occasione dell’appendice autunnale di Tolfarte.

Si tratta di una vera novità, rivelata come “chicca” finale, da Caralli e Coticoni: “il 3,4 e 5 settembre sarà montato uno chapiteau, un vero tendone da circo dove si faranno spettacoli”.

Fiorenza Gherardi ha poi ricordato l’ampia gamma di artigiani portati a Tolfa ormai da tempo da Hippy Market – Mercatini a Roma e, per sabato e domenica, i food trucks che, grazie a TTS offriranno snacks da tutta Italia e non solo, in piazza Vittorio Veneto, mentre al giardino si mangia con la cucina dello chef locale Buzzico, ovvero Antonio Morra.

Doverosi, infine, i ringraziamenti a tutti gli sponsor, Fondazione in testa e poi i principali Enel e Sicoi, agli “amici” da sempre di Tolfarte e alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari che sono fondamentali per l’allestimento e per la logistica. Come sempre attorno al centro ci saranno i parcheggi, serviti da navette che fanno la spola fino alle 2 del mattino, sia sabato che domenica. Costo, solo per gli adulti. 3 euro A/R. I punti di raccolta al Casalaccio, per chi sale da Santa Severa; sulla circonvallazione per chi arriva da Bracciano, mentre chi viene da Civitavecchia si ferma al campo sportivo di Tolfa e alla Cavaccia.

Per il programma dettagliato dei tre giorni questo il link https://tolfarte.it/programma/ Per i biglietti www.tolfarte.it/biglietti/ o alla Pro Loco, piano terra municipio.