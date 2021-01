Negazionismo prima, riaprire perché "il Covid non colpisce a ore" oggi: ecco il nuovo Falasca - Terzo Binario News

Qualche giorno fa la definizione di patriota rivolta a Trump, dopo l’assalto al Congresso

Appena tornato – con una delega di rango inferiore rispetto all’assessorato – Patrizio Falasca di distingue per l’atteggiamento negazionista, già palesato a maggio, e ora per lo lo slogan Io apro a Ladispoli, nonostante il Dpcm di ieri che stringa le maglie delle aperture per una recrudescenza del Covid in Italia.

Tutto via social, affinché il pensiero di divulghi meglio, come quando pochi giorni fa definì Trump “un patriota”.

A maggio, con le porte che cominciavano a riaprirsi e circa 3mila contagi al giorno nel Regno Unito, Falasca scrisse un post piuttosto eloquente: “Alla Oxford University sono indispettiti perché stanno lavorando al vaccino ma non trovano più persone infette, preferivano andare avanti con la pandemia per arricchirsi.

Ci voglio obbligare a fare un vaccino per un virus che continua a mutare e sta scomparendo = 140 milioni di euro a Bill Gates regalati”.

Oggi, con un nuovo Dpcm appena emanato, dapprima il “rispettare le regole” poi “dovete aprire tutti, non è un virus che colpisce a ore”.