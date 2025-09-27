Derubano una suora sul bus, denunciate due 20enne bosniache da Roma Capitale • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività che la Polizia Locale di Roma Capitale sta portando avanti per contrastare abusivismo commerciale ed i fenomeni illeciti sulle vie e piazze cittadine, nelle ultime 24 ore sono state condotte operazioni mirate in diverse località interessate dalla vendita illegale di merce: decine gli interventi eseguiti, per un totale di oltre 3500 articoli sequestrati, tra oggettistica varia, occhiali da sole , bigiotteria, dispositivi elettronici, capi di abbigliamento e accessori, anche con marchi contraffatti.

Un ingente numero di sequestri, per oltre 1500 prodotti, ha riguardato il territorio del I Municipio: dal Colosseo alle zone più turistiche del Centro Storico impegnati gli agenti del I Gruppo Centro e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana).

Nel corso di tali controlli, una pattuglia del I Gruppo è intervenuta in supporto di una suora che, mentre scendeva da un bus , si era accorta del furto del portafogli appena subito da parte due ragazze.

Gli agenti hanno subito individuato le responsabili, recuperando la refurtiva. Svolti gli accertamenti di rito, nei confronti delle due 20enni di nazionalità bosniaca, si è proceduto con la denuncia per furto. Importante attività antiabusivismo anche a Tor Pignattara, dove le pattuglie del V Gruppo Prenestino hanno sequestrato diverse centinaia di pezzi tra oggettistica ed abbigliamento, messi in commercio illecitamente sulla pubblica via.

Nel corso delle operazioni gli agenti hanno fermato tre venditori abusivi, di nazionalità straniera e rispettivamente di 35, 41 e 42 anni, sanzionandoli per oltre 5mila euro ciascuno. Ultimo intervento poche ore fa a Ponte Mammolo nei pressi della stazione Metro, dove i caschi bianchi del IV Tiburtino, nel corso delle attività per smantellare un mercatino illegale, hanno arrestato un venditore abusivo per aver reagito con violenza ai controlli, cercando di aggredire il personale con un cacciavite, ferendo uno degli agenti.

Oltre all’arresto, gli operanti, supportati dai colleghi del Gssu e Spe, hanno eseguito il sequestro di più di 1300 articoli, tra cinte, zaini, occhiali, marsupi ombrelli, orecchini, bracciali catenine, rasoi elettrici e accessori di telefonia