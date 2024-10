Nata la sottosezione Cai di Bassano, Oriolo e Vejano “Sorgenti del Mignone” della sezione di Viterbo • Terzo Binario News

I Comuni di Bassano Romano, Oriolo Romano e Vejano festeggiano la nascita di un’importante realtà: la Sottosezione CAI “Sorgenti del Mignone”, dipendente dalla Sezione CAI di Viterbo.

Le persone che compongono la neonata realtà del CAI operavano nell’area da cinque anni come Gruppo “Oriolo”, già noto a chiunque ami fare trekking in zona.

La presentazione è avvenuta nella sala polifunzionale del comune di Oriolo Romano, alla presenza dei sindaci Emanuele Maggi (Bassano Romano), Emanuele Rallo (Oriolo) e Teresa Pasquali (Vejano), del Direttore del Parco Bracciano-Martignano Daniele Badaloni e del Presidente della Sezione CAI di Viterbo (Stefania Di Blasi), alla presenza dei rappresentanti della Protezione Civile e dell’Arma dei Carabinieri, oltre che dei numerosi soci.

Nei saluti delle suddette autorità è stata evidenziata l’importanza della sinergia rafforzatasi negli ultimi anni tra i Comuni e gli Enti locali, dove proprio il CAI ha fatto da acceleratore e catalizzatore trovando facile riscontro nelle aspettative della cittadinanza sempre più sensibile alla difesa dell’ambiente e alla sua fruibilità.

Infatti, il nome «Sorgenti del Mignone» è stato scelto perché il corso d’acqua che attraversa e modella il nostro paesaggio ha le sue sorgenti proprio nell’area di contatto tra i tre comuni, che stringono così un patto “d’acqua”, e quindi di amicizia e di collaborazione.

La Sottosezione, che vanta oltre cento iscritti, continuerà ad occuparsi della manutenzione dei sentieri di competenza, in collaborazione con i Comuni, il Parco Naturale Bracciano-Martignano, le rispettive Università Agrarie e gli altri Enti interessati; ma non è questo il suo unico ruolo: il CAI, Club Alpino Italiano, ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la pratica dell’alpinismo, dell’escursionismo e della speleologia, in ogni loro manifestazione, nonché la conoscenza e lo studio delle montagne e del territorio in cui si svolge l’attività sociale e la tutela dell’ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il salto di livello della Sottosezione del CAI è la dimostrazione dell’importanza che il nostro territorio sta dando al patrimonio naturale, archeologico, storico e culturale che gli appartiene: in bocca al lupo per tutto quello che farete!

In tale ambito chiunque voglia iscriversi troverà un’ampia offerta di attività, prevalentemente escursionistiche, ma anche di informazione, formazione e altro.

Per informazioni o iscrizioni la sede è in Via Claudia nr 31, aperta il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – tel. 3381163040.