Nascita Leandro, Forza Italia Civitavecchia: "Traguardo importante per San Paolo e genitori" • Terzo Binario News

Il coordinamento di Forza Italia Civitavecchia esprime le più sincere congratulazioni alla Direzione della Asl Roma 4, a tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Paolo e alla famiglia del piccolo Leandro per la nascita del primo bambino venuto alla luce con partoanalgesia presso il nosocomio cittadino.

L’introduzione dell’epidurale al Punto Nascita rappresenta un risultato concreto e atteso da anni, che migliora la qualità dell’assistenza sanitaria e offre alle donne di Civitavecchia e del comprensorio una possibilità in più nella scelta del proprio percorso nascita.

Come Forza Italia Civitavecchia riteniamo che quando si raggiungono obiettivi importanti per la comunità sia giusto riconoscerne il valore. Per questo rivolgiamo un plauso alla Direzione Strategica della Asl Roma 4, guidata dal Direttore Generale Rosaria Marino, e a tutti i professionisti che hanno reso possibile questo storico traguardo, tra cui il dottor Giovanni Mantegna.

La sanità del territorio ha bisogno di investimenti, servizi efficienti e risposte concrete ai cittadini: questa notizia va nella giusta direzione.

A Leandro e alla sua famiglia i nostri più affettuosi auguri di una vita piena di salute e felicità.