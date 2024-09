Nasce via degli Angeli Ceretani, a Cerveteri anche la Banda dell'Arma dei Carabinieri • Terzo Binario News

Ecco il programma completo dell’intitolazione di Via degli Angeli Ceretani a Cerveteri, in programma domenica 6 ottobre a partire dalle ore 09:00

Sarà una giornata densa di emozioni quella che si vivrà a Cerveteri domenica 6 ottobre.

Nasce infatti “Via degli Angeli Ceretani”: la lunga arteria stradale, da poco divenuta di proprietà del Comune di Cerveteri dopo che lo stesso Ente l’ha acquisita a patrimonio comunale dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che tutti oggi conosciamo come Via Settevene Palo Nuova, a partire dal 6 ottobre cambierà la propria denominazione divenendo un omaggio a tutti i giovani di Cerveteri che hanno perso la vita troppo presto, in maniera troppo drammatica e dolorosa, a causa di incidenti stradali.

In occasione dello svelamento della targa, è stata organizzata una cerimonia che durerà per l’intera giornata e che avrà inizio alle ore 09:00 del mattino. Ad organizzarla, tutta una serie di associazioni del territorio che ben hanno accolto l’invito del Consigliere comunale Salvatore Orsomando, al quale sebbene più volte abbia dichiarato, giustamente, di non voler minimamente politicizzare l’iniziativa e di considerarla una festa di tutta la città, è giornalisticamente doveroso riconoscergli il merito dell’impegno con cui sta organizzando la giornata.

Dopo la Santa Messa officiata da Don Gianni Sangiorgio, alle ore 10:00 si terrà la scopertura della targa commemorativa con relativa benedizione, alla presenza delle Istituzioni e con la partecipazione del Gruppo Bandistico Cerite e delle Guardie Ecozoofile. C’è spazio anche per i giochi e per lo sport nella prima festa degli Angeli Ceretani.

Alle ore 11:00 Giochi a Cavallo con l’Associazione dei Cavalieri Etruschi dei Monti Ceretani mentre alle ore 11:00 “Evento Touch Rugby”, a cura dell’Associazione Rugby Ladispoli.

Alle ore 12:00 arriva la due ruote più amata dagli italiani: a sfilare le mitiche vespe del Vespa Club Cerveteri. Dalle ore 13:00 momento di ristoro, con pane, porchetta e bevande varie offerte dall’organizzazione.

Alle ore 14:00 dimostrazioni con cani da caccia a cura del Comitato Gestione Macchie Cerveteri. Alle ore 14:30 protagonisti saranno i cani cinofili, con la collaborazione della Associazione Nazionale Polizia di Stato.

A seguire, la corsa degli angeli e i giochi dei rioni. Chiude la giornata, il gran concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri.