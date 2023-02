Musolino nominato presidente di Medports • Terzo Binario News

Il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, è stato eletto Presidente di Medports (Associazione dei Porti del Mediterraneo). I membri dell’Associazione, che riunisce 30 porti della sponda Mediterranea, lo hanno eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea Generale svoltasi a Tunisi nei giorni scorsi.

Nell’apprendere con soddisfazione l’elezione di Musolino, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, nell’auguragli buon lavoro ha sottolineato, “La Presidenza di Medports all’Italia rappresenta un ulteriore tassello importante per la portualità del nostro Paese e conferma il ruolo centrale e decisivo che l’Italia dei Porti sta svolgendo nel Mar Mediterraneo, un mare che assume un valore sempre più strategico. Questa presidenza si aggiunge a quella già ottenuto in sede ESPO quale conferma della rilevanza strategica del nostro Paese in campo internazionale.”