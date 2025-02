Derby mare-monti: oggi è Santa Marinella-Tolfa al Fronti • Terzo Binario News

Quando nella prima giornata di andata si giocò il derby Mare-Monti non si sapeva quali fossero i valori del girone A di Promozione.

Oggi, che si disputa la prima di ritorno, la classifica dice che il Santa Marinella domina dall’alto dei suoi 42 punti mentre il Tolfa è quarto con 32. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un incontro che genera interesse.

Squadre in campo alle 11 allo stadio Fronti dirette da Matteo Martino di Roma 1, con assistenti Simone Morlacchetti e Giorgio Cardellini entrambi di Roma 2.

al giro di boa, si può dire che i santamarinellesi stanno disputando il campionato che si auspicava alla viglia: attuale posizione di testa in solitaria a +7 dall’Ostiantica secondo anche se la marcia è stata lenta. Infatti ci sono stati alcuni incidenti di percorso come il pari arrivato nella trasferta del Ronciglione fanalino di coda, la sconfitta interna per mano del Salaria Vescovio ma per i resto, sono arrivati i punti laddove serviva che arrivassero. Per mister Daniele Fracassa un percorso di crescita e la resa eccellente della batteria offensiva composta da Peppe Tabarini (10 gol), Simone Trincia (12 gol) e Samuele Cerroni (9 gol con un rigore), con Francesco Brutti (6 gol con due rigori) presente quando è stato chiamato in causa. Là c’è il punto di forza dell’undici della Perla che finora ha segnato qualcosa come 45 reti in 18 partite ovvero una media di due gol e mezzo esatti a gara. Delle due squadre, ad avere l’obbligo di vincere sono senz’altro i padroni di casa anche perché l’Ostiantica è ospite del Ronciglione avendo possibilità di fare bottino pieno.

All’andata dello Scoponi ci fu un 1-1 con firme del santamarinellese Tabarini e del tolfetano Damiano Pasquini e nel frattempo in collina il percorso è stato più lento ma ha pur sempre portato a stare in piena zona play-off. Ora la compagine di Roberto Macaluso è quarta con 32 punti a una lunghezza dal Grifone Gialloverde terzo (oggi impegnato a Pomezia con l’Indomita) e l’arrivo del centravanti Christian Suma ha dato qualche soluzione al mister biancorosso che prima non aveva, disponendo del solo Gabriele Martinelli punta centrale. Buono l’apporto del ex Cerveteri Edoardo Fagioli, con un bottino di 9 gol. Mercoledì alla Pacifica si gioca il recupero della 16esima giornata con il Rodolfo Morandi, saltata il 5 gennaio per nebbia.