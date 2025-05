Musica e buon cibo, la proposta dell'Ottava Goccia l'eco-oasi culturale alle porte di Tolfa • Terzo Binario News

Sabato si esibirà il pianista Lorenzo Colombini, a seguire la cena dello chef Marco Di Luca

Sabato 24 maggio, L’Ottava Goccia – Eco Oasi Culturale apre le porte a un’esperienza unica che intreccia musica, natura, armonia e cibo autentico: un pomeriggio musicale con concerto dal vivo su pianoforte antico, immersi nella quiete e nella bellezza della campagna.

Nel cuore di un antico casale restaurato con amore e rispetto per la sua anima contadina, il Maestro Lorenzo Colombini, concertista e musicista sensibile, ci condurrà in un viaggio sonoro intimo e raffinato. Le note del pianoforte d’epoca, accuratamente conservato all’interno della sala del casale, risuoneranno in perfetta sintonia con la luce e i silenzi del tramonto, quando il cielo si tinge di rosa e tutto sembra rallentare.

Le musiche sono state selezionate appositamente per questo luogo, dove ogni dettaglio è pensato per creare un’esperienza di armonia profonda tra persone, paesaggio e memoria. A L’Ottava Goccia, il tempo non corre: si contempla la luce, si ascolta il vento tra gli ulivi. Il nostro sguardo è rivolto al passato, non per nostalgia, ma per custodire la bellezza di gesti antichi e restituire valore alle relazioni autentiche.

L’Ottava Goccia – Eco Oasi Culturale è un luogo dove coltivare l’armonia, rallentare il passo e riscoprire la bellezza dell’essenziale.

“Ci sono momenti in cui

tutto scorre troppo in fretta – dicono le organizzatrici Annarita Carbone e Maria Naccarelli -e l’aria stessa sembra chiederci di essere più leggeri. In quei momenti, non serve rincorrere l’equilibrio. Basta ascoltare. Ascoltare un suono che non pretende, un accordo che non divide, una nota che si posa — semplice, piena. Note che parlano di bellezza, silenzio e ascolto. L’armonia non teme il movimento: accoglie le differenze, dà voce ai silenzi, crea legami.Non è perfezione, ma un dialogo vivo e dinamico tra le parti.Questo pomeriggio musicale è un invito a lasciarsi attraversare dall’armonia,non come traguardo, ma come presenza viva e sensibile”.

Dopo il concerto, gli ospiti saranno accolti a tavola per una cena conviviale preparata dallo chef Marco Di Luca, che ogni giorno lavora con creatività e rispetto i prodotti dell’orto biologico e le eccellenze del territorio. La cucina è stagionale, genuina, pensata per nutrire in modo sano e naturale, accompagnata da vini locali e biologici, frutto di una filiera sostenibile.

Prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: 392 0526682

www.lottavagoccia.it info@ottavagoccia.it