Pd Allumiere e Tolfa: "Tagli alle strade, silenzi assordanti e propaganda a orologeria" • Terzo Binario News

Nota congiunta dei due partiti collinari per protestare alla perdita di quasi 13 milioni di euro nel biennio per la Città Metropolitana di Roma

È di queste ore la notizia che il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato un taglio del 70% dei fondi già assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade delle Province e Città Metropolitane. Solo nella Città metropolitana di Roma si perdono quasi 13 milioni di euro tra il 2025 e il 2026.

Cantieri già programmati, opere attese da anni, saranno bloccati o rimandati. Questo significa meno sicurezza, meno sviluppo, meno servizi per i cittadini. Il Sindaco Gualtieri e la delegata Chioccia hanno già chiesto risposte immediate al Ministro Salvini, che con questi tagli mette in ginocchio i territori. Tutto ciò accade mentre nei nostri comuni, si continua con la solita retorica contro la Città Metropolitana di Roma, restando, però, in silenzio difronte a questa gravissimo attacco ai territori. Ci chiediamo cosa ne pensi l’onorevole Alessandro Battilocchio, da sempre in prima linea nel promuovere l’uscita dei Comuni dalla Città Metropolitana perché “poco efficiente”? Davvero oggi il problema più urgente è l’appartenenza amministrativa? O forse sarebbe più utile preoccuparsi del fatto che il Governo di cui fa parte sta togliendo risorse essenziali ai territori? Se la Città Metropolitana è poco efficiente, lo è anche perché viene privata dei mezzi per esserlo. Con quali fondi si pretende di garantire la manutenzione delle strade se si tolgono 13 milioni di euro dal bilancio? Con quali risorse si parla di sviluppo locale? Nonostante le mille difficoltà, a cui si aggiungono i tagli gravosi effettuati da questo Governo, proprio sui finanziamenti destinati alla manutenzione della rete viaria delle provincie delle aree metropolitane, la collaborazione dei consiglieri del PD di Allumiere e Tolfa con gli amministratori di Città Metropolitana di Roma porta ad alcuni risultati evidenti. Proprio in questi giorni sono stati portati avanti lavori di pulizia del verde. In contemporanea sono iniziati i rilievi sull’area di Via Braccianese Claudia soggetta a cedimento. C’è ancora molto da fare, ma intanto ringraziamo il vicesindaco Pierluigi Sanna e in particolare la consigliera delegata Manuela Chioccia, per essersi messa a disposizione di tutte le nostre richieste di chiarimento e di intervento. I circoli del Partito Democratico di Tolfa e Allumiere chiedono ai loro sindaci e all’onorevole Battilocchio di prendere una posizione netta contro la scelta scellerata del governo.

Quando i tagli arrivano dal Governo, chi rappresenta il nostro territorio ha il dovere politico e morale di difenderlo.

Pd Allumiere e Tolfa