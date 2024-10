Musica e buon cibo, a Bracciano la sera di Halloween c'è "Jazz in Salotto" col "Daniela Barra Trio" • Terzo Binario News

Nel comprensorio del lago e dintorni continuano gli appuntamenti con il “Daniela Barra Trio” che si era già fatto conoscere in occasione di TolfArte. Adesso sarà possibile trascorrere l’imminente serata di Halloween al ritmo del jazz e all’insegna della buona cucina.

Per giovedì 31 ottobre, infatti, il terzetto sarà di scena a Bracciano al “Salotto Belvedere”, ospite di Gioia e Domenico nel cui ristorantino ci tengono a far sentire tutti a casa. “La nostra cucina è basata sulla stagionalità e sulla ricerca di materie prime di eccellenza a filiera corta. Abbiamo la fortuna di avere intorno a noi la campagna, il lago e il mare e tutto quello che ci serve per portare sulla tavola piatti della tradizione” dice la coppia, nella vita e nel lavoro. E la cantina segue la stessa politica, sia nella scelta dei vini italiani che nelle birre artigianali.

La cena avrà quindi la colonna sonora del gruppo di artisti uniti dalla passione per le atmosfere retrò.

Daniela Barra, poliedrica cantante, interpreta brani in francese, inglese e spagnolo italiano. Giuseppe Fontana, romano, è alla chitarra solista e armonica, con la sua passione per il blues è il fondatore del gruppo. Albert Gadomski, alla chitarra ritmica, musicista oriolese influenzato dalle ritmiche afro-cuban, creole e caraibiche del jazz delle origini, cura la scelta di parte dei brani. Come già apprezzato nelle precedenti serate, il “Daniela Barra Trio” ripropone classici di icone quali Billie Holiday, Peggy Lee, Edith Piaf , Frank Sinatra , Sara Voughan, Bruno Martino, Fred Bongusto…e tanti altri.

Per la sera di Halloween, ore 20,30, la prenotazione è obbligatoria. Si può anche online https://salottobelvedere.it/chi-siamo/. Il locale è in via Fioravanti 46 tel. 320 1665694.

Cri.Val.