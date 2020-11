Municipio XIV, Mussolini (Con Giorgia): "Solidarietà al consigliere Pirandola per minacce di morte" - Terzo Binario News

“Piena solidarietà a Massimiliano Pirandola, consigliere di Fratelli d’Italia del XIV Municipio, minacciato di morte per aver espresso la propria opinione commentando sul sito un articolo pubblicato da “La notizia”.

“I lettori della testata, evidentemente risentiti perché il nostro consigliere aveva fatto riferimento al bonus per i monopattini, lo hanno investito con un’infinità di commenti riprovevoli, testimoniando così, per l’ennesima volta, di che pasta è fatta la “base” di chi governa il Paese – ha detto Mussolini – ritengo, e mi preme sottolinearlo anche in questa occasione, che ciascuno debba sentirsi libero di esprimere i propri pensieri, ma credo sia altrettanto doveroso farlo in maniera rispettosa e non ingiuriosa, violenta o volgare. Ora mi auguro che chi di competenza prenda i dovuti provvedimenti”.

Pirandola, contattato da Terzo Binario, ha detto: “Non mi era capitata mai una cosa del genere in tanti anni di attività politica, sempre al servizio del territorio. Sono rimasto davvero esterrefatto. Stiamo valutando, relativamente ad alcuni commenti, di sporgere denuncia”.