Moto e Vespe vintage in gara nel "Classic Trophy Monti della Tolfa" • Terzo Binario News

Domenica 14 settembre, nella magnifica e sempre verde cornice dei Monti della Tolfa , si è svolta la 2^ edizione della manifestazione motociclistica rievocativa “ Classic Trophy Monti della Tolfa” , promossa ed organizzata dal Club Scuderia Romana La Tartaruga.
Con l’ausilio ed il supporto dell’ Amministrazione Comunale e della Protezione Civile di Tolfa, circa trenta moto storiche, dalla Mv Augusta alle più iconiche Piaggio Vespa , divise per categorie , hanno potuto sfidare la famosa “Salita di Tolfa” partendo da Santa Severa Nord. La vincitrice di questa seconda edizione, una moto Vincent Black Shadow del 1953 mantenuta magnificamente dal proprietario, riceve in premio la famosa borsa Catana realizzata ed offerta dalla neonata Accademia.
Presente per la premiazione il Consigliere Comunale Tiziano Tedesco che conferma la volontà di supportare gli organizzatori della Scuderia romana La Tartaruga per far crescere la prossima edizione.