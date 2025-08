Moto d’acqua a Marina di Palo a Ladispoli Sabato e domenica dalle 10 alle 18 • Terzo Binario News

Torna lo spettacolo inclusivo del Jet Ski Therapy

Torna anche quest’anno puntuale come sempre l’appuntamento tanto atteso dell’esibizione sul mare della “Jet Ski Therapy”, in cui ragazzi affetti da disabilità potranno provare in compagnia di esperti l’ebbrezza della “volata” sulle onde in sella a potenti moto d’acqua.

Uno spettacolo unico nel suo genere che tutte le volte incontra il grande favore di pubblico e partecipanti, ben disposti a provare i brividi di correre a pelo d’acqua facendosi portare da abili manovratori della potente macchina.

Per l’edizione 2025 si è scelta la Playa el Pirata aperta a tutti e dove tutti possono assistere alla bella iniziativa. La manifestazione che ha già raccolto parecchie adesioni si svolgerà sul Lungomare di Marina Palo dove si è organizzato un maxi-parcheggio in grado di accogliere chi vorrà fare il tifo per questi giovani temerari che armati di giubbotto e coraggio si avventureranno su queste moto d’acqua. Emozioni assicurate per chi cavalcherà il mare e chi dalla riva guarderà ammirati le evoluzioni. Inevitabile l’applauso finale.

Danila Tozzi