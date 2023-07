Moscherini sulla vertenza Pas: “La sicurezza al porto di Civitavecchia può essere solo pubblica” • Terzo Binario News

“Recentemente si e’ tenuta una riunione del Consiglio Comunale di Civitavecchia con ospite l’attuale Presidente Musolino della Autorita’ Portuale.

Il Consiglio ha ascoltato l’intervento introduttivo sulla situazione gestionale ed operativa della Autorita’ Portuale. Alcuni consiglieri comunali hanno potuto fare domande ed ottenere risposte.

Ma non e’ stato consentito ai Cittadini presenti di poter prendere la parola.

Dunque per la prima volta si e’ tenuto un Consiglio Comunale sul porto riservato ai soli consiglieri e quindi “non aperto” ai cittadini e ai lavoratori.

Una cosa inammissibile! Speriamo che il Consiglio Comunale aperto sul porto lo si possa fare a Settembre come garantito dal Presidente del Consiglio Comunale in carica. Tra i problemi illustrati dal Presidente Musolino c’e’ stato quello della PAS ove e’ stata confermata la volonta’ dell’Ente di chiudere la Societa’ Pubblica PAS e ricercare sul mercato privato un soggetto “PRIVATO” tramite Gara Pubblica.

Francamente una proposta incredibile e inaccettabile! Come se si potesse chiudere la Societa’ “PUBBLICA” dei Vigili Urbani o della POLMARE per fare spazio ad una gestione privata! Non si puo’ fare!!

E dunque anch’io sono d’accordo con i Sindacati e con i Lavoratori della PAS che la societa’ il cui unico Azionista è Pubblico non puo’ essere privatizzata perche’ la “SICUREZZA” di un PORTO non puo’ essere garantita da Societa’ Private. La PAS puo’ essere trasformata in “SOCIETA’ DI SERVIZIO GENERALE” per la Sicurezza del Porto alla pari di altre societa’ di servizi generali esistenti.

Oppure puo’ essere trasformata in societa’ COOPERATIVA AUTOGESTITA come e’ gia’ stato fatto per i servizi oggi gestiti dalla Compagnia Portale. Quest’ultima ipotesi consente, peraltro, una efficiente organizzazione della Sicurezza anche negli altri due porti: FIUMICINO e GAETA. Basta con le fantasie gestionali private e AVANTI TUTTA sulla SICUREZZA PORTUALE PUBBLICA .

Gia’ oggi i lavoratori dipendenti della “PAS” sono ottimi operatori ed ultimamente il loro costo e’ inferiore al costo medio dei privati ed inoltre lavorano una media di 9/10 ore giornaliere che non vengono utilizzate “per giocare” (come qualcuno pensa) ma per garantire su richiesta della proprieta’ pubblica il servizio, anche straordinario se necessario. I Difetti si correggono con l’intervento della PROPRIETA’!!! Quella Pubblica e’ sicuramente migliore di quella Privata!”

Giovanni Moscherini