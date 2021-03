Morto Lorenzo Zorzi, il cordoglio del sindaco Esterino Montino - Terzo Binario News

“Apprendo con dolore della prematura scomparsa dell’amico Lorenzo Zorzi. Ci conoscevamo da molto tempo. Ricordo con affetto il suo impegno in prima persona nelle battaglie per i diritti dei lavoratori agricoli, lui che prima ha lavorato per tanti anni nell’azienda Maccarese e poi si è messo in proprio con la famiglia, diventando un apprezzato apicoltore”. Così Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“E’ sempre stato impegnato in politica, nell’ambito della sinistra, distinguendosi, alla nascita del Comune di Fiumicino, per aver fatto il consigliere per ben due legislature. A nome mio e dell’Amministrazione invio le mie più sentite condoglianze al fratello Giovanni e a tutta la famiglia Zorzi”.