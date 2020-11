"Ciao Mauro": domani i funerali a Borgo San Martino, il ricordo dei colleghi Atac - Terzo Binario News

“Era sempre sorridente, una brava persona. Era un piacere lavorare quando c’era lui”. Una autista Atac ricorda così Mauro Morelli: domani, 7 novembre, si terranno i funerali nella chiesa di Borgo San Martino, a Cerveteri. L’orario delle esequie è stato fissato alle 15,30.

Mauro Morelli, originario di Leonessa in provincia di Rieti, era un capolinea Atac in pensione da pochi mesi: in pratica si occupava di gestire le linee degli autobus in piazza. Aveva 62 anni ed è morto giovedì 5 novembre: secondo quanto appreso, ha avuto un malore mentre in auto percorreva la strada Doganale, a Cerveteri. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14: un paio di automobilisti hanno provato a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ridisegnato la dinamica dell’accaduto.

“Era solare, ironico, sempre con la battuta pronta, professionale, umano” hanno detto i colleghi di Atac. E ancora: “Una persona squisita, sempre disponibile, solare, allegra, una persona che se c’era un problema potevi parlarne e metteva sempre una buona parola”. Con un ultimo saluto: “Ciao capo Mauro, il tuo sorriso ci mancherà”.

