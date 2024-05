"Mondo in Fiera", tre giorni di cultura e gastronomia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Appuntamento in via Garibaldi dal 17 al 19 maggio

Prima edizione de “Il Mondo in Fiera” nel week end a Civitavecchia. Lungo via Garibaldi ci saranno stand gastronomici e artigianali, animati da spettacoli musicali a partire da venerdì 17 maggio fino a domenica.

L’evento , infatti, sarà costellato da diverse iniziative rivolte a giovani, bambini e famiglie. E ci saranno molti spazi food, dove si potranno degustare pietanze culinarie internazionali, con intrattenimento musicale della tradizione popolare di varie nazionalità.

Un palinsesto ricco di spettacoli e intrattenimento nel cuore della città , a due passi dal mare, per vivere tre giorni di festa e divertimento. Moda, danza del ventre, e tante melodie, che si alterneranno in una manifestazione che come recita il nome, Il Mondo in Fiera, vuole abbracciare le tradizioni e le culture di ogni nazione.

Tre giorni in cui Civitavecchia si animerà di persone e passione, accogliendo una kermesse che si rivolge ad un vasto pubblico permettendogli di immergersi in molte culture del mondo.