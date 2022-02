Molesta i pendolari alla stazione a Ladispoli: la Polizia arresta un 41enne - Terzo Binario News

Il delegato alla sicurezza Lombardi: “Azione pronta degli agenti del Commissariato”

Un 41enne è stato arrestato dalla Polizia stamani dopo che ha iniziato a molestare i pendolari nel piazzale antistante la stazione di Ladispoli.

L’uomo, probabilmente alterato, ha cominciato a infastidire i viaggiatori già intorno alle 5.30 poi, dopo svariate chiamate, gli agenti verso le 7 sono riusciti a intercettarlo.

Ha opposto resistenza e pertanto è stato ammanettato e accusato di minacce aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre al danneggiamento aggravato.

Questo quanto scrive il delegato comunale alla scurezza Alessandro Lombardi

“Non ci sarebbe da gioire di per sé, perché l’uso di misure restrittive è sempre un’azione estrema, però la presenza, la prontezza della risposta e la protezione dei cittadini da parte degli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Ladispoli hanno fatto si che – alle 7.00 di questa mattina, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, nel pieno dell’affluenza dei pendolari in partenza – si concretizzasse la misura dell’arresto a carico di una persona.

Con grande difficoltà, ma con altrettanta professionalità, gli agenti sono riusciti a disarmare ed a neutralizzare la persona.

Il soggetto è stato, quindi, tratto in arresto per “Minacce aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato”. Presenza, vicinanza e protezione sono i cardini dell’azione di tutti i rappresentanti delle nostre forze dell’ordine, delle quali non potremmo essere più orgogliosi. Grazie”.

