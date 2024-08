Miss Civitavecchia Elegance, i ringraziamenti di Gloria Salipante • Terzo Binario News

“Ringrazio tutto lo staff e il service per la riuscita della serata non posso nominate tutti non finirei più di scrivere. Evento all’insegna della moda e dell’arte, della musica e della danza. Bellissime le coreografie, e le acconciature, Splendidi ed originali gli abiti delle stiliste.

Una giuria importante nel settore della moda e dello spettacolo ha fatto da cornice alla serata grazie a loro di essere venuti alcuni anche da fuori questo è un orgoglio per me e per la città di Civitavecchia.

L’evento presentato da Angelo Martini. Il pubblico numerosissimo che è presente ogni anno. Bravissime le Miss e le modelle che hanno saputo valorizzare gli abiti. Un grazie speciale alla Planet dance di Francesca Feoli e Giorgia De Fazi che ha coreografato il Balletto delle Miss una novità di quest’anno.

Grazie al Balletto di Civitavecchia di Caterina Lunati, Hippop di Manuela Emanuela Cecconello, la pool dance e danza aerea di Simona Narcisi, a Lau Ra e il gruppo Kitos, e tutti gli altri cantanti che si sono esibiti, Paolo Bocci, Giovanni Segreti Bruno, Umberto Canino, Annamaria Mihalache Paolo Martini tutti professionisti. Stupendi i gioielli di Matilde Pompameo (Matilde bigiú) le acconciature bellissime di Mary e Alesandra Corso Marconi Alessandra Aprile, per il trucco Anna Claudia Morucci Grazie al mio caro amico Gianni Fusini per la sua collaborazione bellissima interpretazione della poesia L”Ascolto” scritta da mia mamma che ringrazio sempre per avermi lasciato tanto

Grazie a Majdi Ahed Manzelgi di Manzelgi”.

Gloria Salipante