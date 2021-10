Minnucci: "Il Biodistretto Etrusco Romano a Fiumicino e Cerveteri nuovo modello di sviluppo" - Terzo Binario News

“E’ stata una giornata di intensi lavori che ci hanno visto presentare la nascita del Biodistretto Etrusco Romano nei territori di Fiumicino e Cerveteri.

La nascita del Biodistretto rappresenta un’iniziativa concreta a tutela della biodiversità, per valorizzare le buone pratiche rurali, il rispetto delle risorse naturali e valorizzare il prezioso lavoro delle comunità locali.

Il Biodistretto Etrusco Romano nasce su iniziativa dei comuni di Fiumicino e Cerveteri e di nove tra le aziende biologiche più importanti del Lazio, l’auspicio è che in tempi rapidi aderiscano altri comuni ed altre aziende del litorale, ma anche del Lago e non solo.

In quest’ottica la legge regionale per lo sviluppo, la tutela e la promozione dell’Etruria Meridionale di cui sono primo firmatario permetterà finalmente di mettere a sistema le molte iniziative singole intraprese per lo sviluppo locale e garantirà una sinergia completa ed orientata alla crescita di tutto il quadrante con una visione complessiva di cui tutti potranno beneficiare”.

Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci