Micia investita a Valcanneto, l'appello di FareAmbiente per adottarla • Terzo Binario News

Il post social delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Cerveteri

“Questa mattina gli agenti di servizio hanno trasportato in clinica questa povera micia rinvenuta per strada da una cittadina che non è rimasta indifferente alla sofferenza animale.

La piccola, priva di microchip, probabilmente reduce da un incidente e con un occhio ridotto nello stato che potete vedere, è stata trovata nella frazione di Valcanneto, Cerveteri, in largo Umberto Giordano.

Ci rendiamo conto di star condividendo foto non adatte alla visione delle persone più sensibili ma lo facciamo per rintracciare un eventuale famiglia preoccupata che la stesse cercando.

Aiutiamola a ritrovare una casa se la dovesse avere e speriamo il meglio per lei!”

Lo scrive sul proprio profilo Facebook, il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Cerveteri

Micia investita a Valcanneto, l’appello di FareAmbiente per adottarla