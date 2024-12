Micia Bianca cerca casa: è guarita e non deve restare in colonia • Terzo Binario News

Vi chiedo ancora aiuto bianca non ha trovato casa : ADOZIONE DEL CUORE – FIRENZE

Vi prego aiutatemi a trovare casa a Bianca, una gatta adulta che ha vissuto fino a poco tempo fa in colonia. L ‘ abbiamo operata per il tumore alle orecchie e adesso sta bene .. è stata in stallo per il tempo necessario a riprendersi ma non avendo trovato per lei una casa l abbiamo nuovamente portata in colonia …

Bianca è diventata molto dolce e molto più affettuosa … e ha molta meno paura … Non è abituata a stare con cani, da valutare presenza di un altro gatto (FELV E FIV NEGATIVA). Per lei il peggio è passato avrebbe bisogno di una casa !! ci rendiamo disponibili a dare una mano anche post adozione .. vediamo di non farle passare in altra estate esposta al sole ..

Se qualcuno ha un cuore grande e può dedicarle le giuste attenzioni chiamateci, altrimenti fate girare il post.

Preferibilmente in Toscana.

Maria: 347 6482742

Ilaria: 380 3129471