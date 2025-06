Michele Micheli è il nuovo allenatore del Tolfa • Terzo Binario News

A Santa Marinella, Fracassa felice di rimanere sulla panchina rossoblù

Michele Micheli è il nuovo allenatore del Tolfa. È lui, come anticipato, il nome scelto dalla dirigenza collinare per raccogliere l’eredità lasciata da Roberto Macaluso.

Oltre all’allenatore, dalla Pacifica hanno annunciato una serie di conferme legate ai giocatori specie nel reparto difensivo visto che davanti l’assetto è ben definito dato l’ingaggio di Manuel Vittorini dal Civitavecchia che ritrova il fratello Miguel e a cui si aggiunge l’altro fratello Cristian.

Da Santa Marinella c’è la soddisfazione espressa da mister Daniele Fracassa per essere rimasto sulla panchina rossoblù, rinnovando l’accordo con la società.

«»L’asd Tolfa Calcio annuncia la riconferma dei suoi difensori. I nostri “bodyguard” restano al loro posto ovvero il portiere Gianmarco De Clementi, capitan Marco Roccisano, Gianluigi Salvato, Mattia Ficorella e Alessio Galletti. Oltre a loro, rimane al suo posto Amedeo Belloni il nostro preparatore dei portieri. Morale della favola? L’attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa… fa vincere le partite.

E noi ce la teniamo stretta». Invece a dare la conferma dell’indiscrezione legata al nome del nuovo allenatore è il direttore sportivo Marcello Smacchia che annuncia qualche altro giocatore che rimane in biancorosso: «A centrocampo ci saranno ancora Gianluca Nuti e Marco Bevilacqua e in panchina Michele Micheli. È un tecnico esperto che conosce bene la categoria nonostante la giovane età, avendo modo di allenare anche in Eccellenza. Micheli rappresenta per noi l’evoluzione di un percorso che intendiamo migliorare». Dopo un secondo posto e un quinto con Macaluso in panchina, la presenza dei “Vittorini Brothers” necessariamente accresce le aspettative del sodalizio dello Scoponi: «Dobbiamo a questo punto essere per forza ambiziosi ma anche consapevoli che c’è da lavorare tanto e bene. Va trovata la mentalità adatta a questo nuovo corso ma naturalmente la speranza è di fare meglio che in passato», la conclusione del Ds.

Nella Perla del Tirreno ecco le parole di Fracassa: «Con orgoglio e piacere comunico la voglia di dare continuità al programma stabilito l’estate scorsa con la società. Le volontà erano quelle di continuare da parte di entrambi e per me è fonte di piacere e soddisfazione anche se nella seconda metà di stagione l’andamento della squadra rossoblù è stato al di sotto delle aspettative. Esorto i tifosi a rimanere a fianco deli ragazzi con il solito aiuto dimostrato nell’arco del campionato. A loro mando i miei saluti e a risentirci per l’inizio del prossimo campionato».