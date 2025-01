Mercato di Civitavecchia, incontro operatori Pincio: "Riunione proficua" • Terzo Binario News

Si è svolto ieri il primo degli incontri organizzati dall’Assessorato al Commercio Enzo D’Antó, insieme al Consigliere Cangani con delega al mercato, con gli operatori del Mercato di San Lorenzo.

Questo appuntamento ha rappresentato un momento fondamentale per affrontare insieme agli operatori le criticità attuali e pianificare soluzioni condivise in vista della prossima apertura del cantiere per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita, che prevede anche una delocalizzazione temporanea.

L’incontro è stato estremamente proficuo: la discussione ha dato vita a numerose proposte innovative volte a promuovere la rivitalizzazione del mercato, valorizzandolo non solo come luogo di commercio ma anche come servizio pubblico essenziale per la comunità.

“Siamo orgogliosi della partecipazione attiva e del clima collaborativo che si è creato durante l’incontro. Questa sinergia è ciò che serve per migliorare davvero il servizio e rendere il mercato un luogo ancora più attrattivo e funzionale, sia per gli operatori che per i cittadini,” hanno dichiarato l’Assessore al Commercio D’Antó e il Consigliere Cangani.

Oggi invece incontreremo gli operatori del mercato della Palmetta, e nei prossimi giorni proseguiremo con gli operatori dell’ittico e di Piazza XXIV Maggio. La nostra intenzione è quella di costruire insieme una strategia efficace che, partendo dalle loro proposte, renda i mercati cittadini un punto di riferimento per qualità e innovazione.

“Ringraziamo gli operatori di San Lorenzo per il loro contributo prezioso e per l’entusiasmo dimostrato nel condividere idee e soluzioni.” Ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene “Siamo fiduciosi che anche nei prossimi incontri emergeranno spunti e proposte altrettanto preziosi e certi che, con il loro supporto e la loro determinazione, riusciremo a raggiungere importanti risultati per il futuro del commercio cittadino”.