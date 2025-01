Aumento del carburante per la pesca, il Pincio solidale con i pescatori di Civitavecchia • Terzo Binario News

Oggi si è riunito il tavolo della pesca, durante il quale l’Amministrazione ha espresso piena solidarietà ai pescatori locali per il recente aumento del prezzo del carburante, che negli ultimi mesi ha visto un incremento di circa 15 centesimi al litro.

“Siamo vicini ai pescatori, che stanno affrontando difficoltà enormi a causa dell’aumento del carburante. È fondamentale agire per sostenere questo settore cruciale per la nostra economia locale”, ha dichiarato l’assessore al lavoro Piero Alessi.

In un clima di grande attenzione alle difficoltà del settore, si è auspicata la costituzione di un tavolo della pesca anche a livello regionale, per affrontare congiuntamente le problematiche del comparto.

Durante l’incontro, sono stati poi illustrati i bandi della Regione Lazio. L’Amministrazione ha messo a disposizione i propri uffici per supportare i pescatori nella progettazione e nella realizzazione delle domande per bandi non solo di carattere regionale ma anche nazionale ed europeo. L’impegno è di essere al fianco del settore per favorire lo sviluppo e la sostenibilità della pesca locale.